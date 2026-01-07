Eventi a Roma dal 9 al 15 gennaio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Dal 9 al 15 gennaio 2026, Roma ospita un calendario di eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L'iniziativa, organizzata da Roma Capitale e dedicata alla Giornata della Memoria, comprende visite guidate, incontri e passeggiate archeologiche, offrendo l'opportunità di scoprire e approfondire il patrimonio storico e culturale della città. Un’occasione per conoscere Roma attraverso itinerari e attività educative.

Un ricco calendario di iniziative culturali e attività didattiche, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, inaugura il 2026 tra visite, incontri, passeggiate archeologiche e itinerari alla scoperta della città. Ecco alcuni appuntamenti in programma dal 9 al 15 gennaio. Sabato 10 gennaio, come ogni secondo sabato del mese, alle 10.00 e alle 11.00 tornano le visite alla Casa Museo Alberto Moravia, il grande attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria ricco di libri e opere d’arte dove lo scrittore ha trascorso la seconda parte della vita, dal 1963 al 1990. 🔗 Leggi su Funweek.it

