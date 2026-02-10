Migranti e Paesi sicuri via libera del Parlamento Ue all’elenco | una vittoria targata Italia E dalle Ong il solito mantra

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l’elenco dei Paesi di origine considerati sicuri. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e rappresenta una vittoria per l’Italia, che da tempo spingeva per questa misura. Le Ong critiche, invece, continuano a ribadire che il sistema rischia di mettere in secondo piano le reali condizioni dei migranti. Ora l’Europa si muove verso una gestione più rigida dei flussi, ma il dibattito resta aperto.

Migranti, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza gli accordi raggiunti nell’ambito del trilogo sull’istituzione di un elenco condiviso Ue di Paesi di origine sicuri e per l’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”. Il primo testo, presentato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia (Ecr) Alessandro Ciriani, è passato con 408 sì, 184 no e 60 astensioni, mentre il secondo ha ricevuto 396 sì, 226 no e 30 astensioni. Allora: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerati Paesi sicuri. Pertanto, le richieste presentate dai cittadini di questi Stati saranno esaminate con procedura accelerata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

