Euro digitale passo avanti al Parlamento Ue | passano 2 mozioni favorevoli

Al Parlamento europeo, due mozioni favorevoli spingono avanti il progetto dell’euro digitale. La relazione annuale della Banca centrale europea ottiene il via libera con questi emendamenti, mentre la proposta legislativa della Commissione europea resta in fase di discussione tra gli eurodeputati.

Roma, 10 feb. (askanews) – Passo in avanti sull’euro digitale al Parlamento europeo. Nella risoluzione che gli eurodeputati hanno approvato oggi sulla relazione annuale della Banca centrale europea, sono stati inseriti due emendamenti esplicitamente a favore di questo progetto, su cui sempre al Parlamento Ue è in discussione – ancora a livello di Commissione affari economici e monetari – la proposta legislativa formulata dalla Commissione europea. “L’introduzione di un euro digitale, concepito per integrare i servizi bancari in contanti e privati, è essenziale per rafforzare la sovranità monetaria dell’Ue – recita uno dei due emendamenti, il numero 25 – ridurre la frammentazione dei pagamenti al dettaglio e sostenere l’integrità e la resilienza del mercato unico”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Euro Digitale

Alla plenaria di Strasburgo, i deputati europei hanno approvato due emendamenti che sbloccano lo stallo politico sull’euro digitale.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’euro digitale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Euro Digitale

Argomenti discussi: Ecco come l'euro digitale può finanziare la lotta alla povertà; Euro digitale, Parlamento in pressing: voto a Strasburgo per forzare il dossier; Il ruolo internazionale dell’euro; Emissioni giù del 90% entro il 2050: il piano della Banca d’Italia per mitigare i rischi climatici tra...

Euro digitale, passo avanti al Parlamento Ue: passano 2 mozioni favorevoliRoma, 10 feb. (askanews) – Passo in avanti sull’euro digitale al Parlamento europeo. Nella risoluzione che gli eurodeputati hanno approvato oggi sulla relazione annuale della Banca centrale europea, s ... askanews.it

Tinagli (Pd), 'voto su euro digitale passo avanti per autonomia strategica'Il voto della plenaria del Parlamento europeo su due emendamenti chiave riguardanti l'euro digitale rappresenta un passo urgente e importante verso l'autonomia strategica europea nel settore dei paga ... ansa.it

ANSA.it. . Ecco l'euro digitale, come funziona il contante del futuro a cui lavora la Bce. Portafogli elettronici per i cittadini e vantaggi anche per i commercianti #ANSA - facebook.com facebook

Euro digitale, il Parlamento Ue rompe lo stallo: sì bipartisan alla sovranità monetaria x.com