Euro digitale si sblocca lo stallo al Parlamento Ue | cosa succede ora e come funzionerà la nuova valuta elettronica
Alla plenaria di Strasburgo, i deputati europei hanno approvato due emendamenti che sbloccano lo stallo politico sull’euro digitale. Ora il Parlamento accelera i tempi per mettere in circolazione la nuova valuta elettronica, che la Banca centrale europea vuole lanciare entro il 2028.
Si sblocca lo stallo politico al Parlamento europeo sull’ euro digitale. Alla plenaria di oggi, martedì 10 febbraio, a Strasburgo, gli eurodeputati hanno dato il proprio via libera a due emendamenti chiave, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della Bce, che puntano ad accelerare l’iter legislativo della nuova valuta elettronica, a gestione pubblica, che l’Eurotower vuole rendere operativo dal 2028. I testi, a prima firma dell’eurodeputato del M5s Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, indicano l’euro digitale come uno «strumento essenziale per la sovranità europea », specialmente in un contesto di crescente incertezza geopolitica di tensioni tra le due sponde dell’Atlantico.🔗 Leggi su Open.online
Euro digitale: il Parlamento UE approva la moneta elettronica per una maggiore autonomia finanziaria e nuovi pagamenti.
Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente l'introduzione dell'euro digitale.
