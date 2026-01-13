Triberti e Merlotti consiglieri speciali del governatore Eugenio Giani

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha recentemente annunciato le nomine di Triberti e Merlotti come nuovi consiglieri speciali. Queste nomine si inseriscono nell’ambito delle attività di supporto alle decisioni amministrative regionali, rafforzando il ruolo di consulenza strategica all’interno della struttura istituzionale. Entrambi i professionisti apportano competenze specifiche che contribuiranno a sostenere gli obiettivi della Regione Toscana in diversi settori.

FIRENZE – Sono due le nuove nomine a consigliere speciale che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha formalizzato negli ultimi giorni. Il presidente ha confermato per il secondo mandato Tommaso Triberti, con delega alle politiche per la montagna. A Triberti, sindaco di Marradi, sono state affidate anche nuove attribuzioni: sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti tipici, promozione dei territori in aree meno densamente abitate e rapporti con i consorzi di bonifica e le autorità di gestione dei parchi. “Ringrazio il presidente Giani per la fiducia che mi ha rinnovato – ha commentato Triberti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

