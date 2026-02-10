EU to propose list of concessions to demand of Russia as part of Ukraine peace deal says EU’s Kallas

Questa mattina a Bruxelles, Kaja Kallas ha annunciato che l’Unione Europea presenterà una lista di concessioni da chiedere alla Russia in vista di un possibile accordo di pace sulla guerra in Ucraina. La commissaria ha spiegato che l’obiettivo è mettere nero su bianco le condizioni che Mosca dovrebbe accettare per aprire una trattativa concreta. La proposta arriverà a breve, nel tentativo di trovare una via d’uscita al conflitto.

BRUSSELS, Feb 10 (Reuters) - EU foreign policy chief Kaja Kallas said on Tuesday she would propose a list of concessions that Europe should demand from Russia as part of a settlement to end the war in Ukraine. "Everybody around the table, including the Russians and the Americans, needs to understand that you need Europeans to agree (to have a peace deal)," Kallas told a group of news agency reporters in Brussels. "And for that, we also have conditions. And we should put the conditions not on Ukrainians, who have been already pressured a lot, but on the Russians." "E per questo, abbiamo anche delle condizioni.

