EU to propose list of concessions to demand of Russia as part of Ukraine peace deal says EU’s Kallas

Da internazionale.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bruxelles, Kaja Kallas ha annunciato che l’Unione Europea presenterà una lista di concessioni da chiedere alla Russia in vista di un possibile accordo di pace sulla guerra in Ucraina. La commissaria ha spiegato che l’obiettivo è mettere nero su bianco le condizioni che Mosca dovrebbe accettare per aprire una trattativa concreta. La proposta arriverà a breve, nel tentativo di trovare una via d’uscita al conflitto.

BRUSSELS, Feb 10 (Reuters) - EU foreign policy chief Kaja Kallas said on Tuesday she would propose a list of concessions that Europe should demand from Russia as part of a settlement to end the war in Ukraine. “Everybody around the table, including the Russians and the Americans, needs to understand that you need Europeans to agree (to have a peace deal),” Kallas told a group of news agency reporters in Brussels. “And for that, we also have conditions. And we should put the conditions not on Ukrainians, who have been already pressured a lot, but on the Russians.” “E per questo, abbiamo anche delle condizioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

eu to propose list of concessions to demand of russia as part of ukraine peace deal says eu8217s kallas

© Internazionale.it - EU to propose list of concessions to demand of Russia as part of Ukraine peace deal, says EU’s Kallas

Approfondimenti su Kallas EU

Onus now on Russia to show it wants peace in Ukraine, says EU’s von der Leyen

L’Unione Europea invita la Russia a dimostrare il proprio impegno verso la pace in Ucraina, dopo che Kyiv e i suoi alleati hanno concordato un piano di pace e garanzie di sicurezza.

EU must show unity on Greenland, Ukraine, Board of Peace, preserve U.S. ties

L’Unione Europea deve rafforzare la coesione su questioni chiave come la gestione di Greenland, il ruolo del Board of Peace e il sostegno all’Ucraina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

US official says Ukraine agrees to peace proposal as Zelensky says 'much work' ahead

Video US official says Ukraine agrees to peace proposal as Zelensky says 'much work' ahead

Ultime notizie su Kallas EU

Argomenti discussi: Moffi a strong contender for Porto’s new European squad list.

eu to propose listEU to propose list of concessions to demand of Russia as part of Ukraine peace deal, says EU's KallasBRUSSELS, Feb 10 (Reuters) - EU foreign policy chief Kaja Kallas said on Tuesday she would propose a list of concessions that Europe should demand from Russia as part of a settlement to end the war in ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.