Onus now on Russia to show it wants peace in Ukraine says EU’s von der Leyen

11 gen 2026

L’Unione Europea invita la Russia a dimostrare il proprio impegno verso la pace in Ucraina, dopo che Kyiv e i suoi alleati hanno concordato un piano di pace e garanzie di sicurezza. La responsabilità ora ricade sulla Russia nel dimostrare la volontà di trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto.

BRUSSELS, Jan 11 (Reuters) - It is now up to Russia to show it is interested in peace, after Kyiv and its allies agreed on a peace plan and security guarantees that would. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

