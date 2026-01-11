Onus now on Russia to show it wants peace in Ukraine says EU’s von der Leyen
L’Unione Europea invita la Russia a dimostrare il proprio impegno verso la pace in Ucraina, dopo che Kyiv e i suoi alleati hanno concordato un piano di pace e garanzie di sicurezza. La responsabilità ora ricade sulla Russia nel dimostrare la volontà di trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto.
Onus now on Russia to show it wants peace in Ukraine, says EU's von der Leyen - It is now up to Russia to show it is interested in peace, after Kyiv and its allies agreed on a peace plan and security guarantees that would take effect following a ceasefire, the head of the ... reuters.com
