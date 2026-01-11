Onus now on Russia to show it wants peace in Ukraine says EU’s von der Leyen

L’Unione Europea invita la Russia a dimostrare il proprio impegno verso la pace in Ucraina, dopo che Kyiv e i suoi alleati hanno concordato un piano di pace e garanzie di sicurezza. La responsabilità ora ricade sulla Russia nel dimostrare la volontà di trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto.

Don Stefano Caprio, già cappellano in Russia, esperto di studi orientali: “Hanno a cuore l’America”. L'intervista (di Alessia Grossi) - facebook.com facebook

#Maduro e la moglie Flores in aula. Lui urla: "Sono un prigioniero politico". Fissata la prossima udienza al 17 marzo. Cina e Russia all’Onu: "Liberatelo" x.com

