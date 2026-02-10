Estate INPSieme e corsi di lingua all’estero 2026 | scadenza domande posticipata al 12 febbraio

L’INPS ha deciso di spostare al 12 febbraio la scadenza per presentare le domande dei bandi Estate INPSieme 2026, sia in Italia che all’estero, e anche per i Corsi di lingua all’estero. Chi vuole partecipare avrà più tempo per preparare la domanda e iscriversi alle iniziative estive.

L'INPS ha disposto il posticipo del termine di presentazione delle domande per i bandi di concorso Estate INPSieme in Italia 2026, Estate INPSieme all'estero 2026 e Corsi di lingua all'estero 2026.

