Esplosione a San Benedetto Bomba carta nella notte risveglio tra danni e paura

Nella notte a San Benedetto si è verificata un'esplosione causata da una bomba carta contenente polvere pirica. L'episodio ha provocato danni e ha suscitato paura tra i residenti, che si sono risvegliati con il rumore forte e i conseguenti effetti. La vicenda è attualmente sotto indagine delle autorità per chiarire le cause e assicurare la sicurezza della zona.

Una potente deflagrazione, generata da una bomba carta confezionata con polvere pirica, ha scosso i residenti del centro di San Benedetto. Momenti di paura, ma anche danni per una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, quella messa in atto da ignoti poco prima dell'una della notte fra sabato e domenica in via Aspromonte, traversa di piazza Matteotti. Sull'accaduto sono in corso indagini del commissariato e della polizia scientifica. A setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Secondo la ricostruzione eseguita dagli investigatori, anche con la collaborazione dei residenti, circa 40 minuti dopo la mezzanotte qualcuno ha infilato la bomba carta, o un grande petardo, nel cestino metallico, porta oggetti, di una delle diverse biciclette che i residenti lasciano nella rastrelliera porta bici posta al centro della via che in quel tratto e pedonale.

