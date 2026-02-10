Escursioni indimenticabili in Andorra | il Parco Naturale di Sorteny

Questa mattina, visitatori e appassionati di natura si sono ritrovati nel Parco Naturale di Sorteny, nel nord-est di Andorra. Qui, tra sentieri e boschi, hanno potuto godere di panorami unici e di una biodiversità ricca, che rende il luogo uno dei gioielli del paese. Molti hanno deciso di esplorare i percorsi, lasciandosi coinvolgere dalla tranquillità e dalla bellezza del paesaggio.

Situato nel nord-est del Principato, il Parco Naturale di Sorteny è un tesoro di biodiversità e paesaggi mozzafiato. Con oltre 1.000 specie di piante catalogate, tra cui fiori alpini e alberi secolari, Sorteny è un paradiso per gli amanti della natura. I sentieri, ben segnalati e adatti a tutti i livelli, offrono escursioni brevi o giornate intere immerse nella montagna. Oltre alla flora, è possibile avvistare fauna locale come stambecchi, marmotte e aquile reali. Il parco include aree attrezzate per picnic e punti panoramici che regalano viste spettacolari sulle valli circostanti. Le escursioni guidate organizzate da esperti locali permettono di comprendere la storia geologica della regione, la flora e la fauna, e le tradizioni alpine di Andorra.

