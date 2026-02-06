Parco naturale regionale delle Dune Costiere | nominati i nuovi organi di governo

L’assemblea del Parco naturale regionale delle Dune Costiere ha scelto i nuovi responsabili dell’ente. Sindaci di Ostuni e Fasano, insieme al presidente della Provincia di Brindisi, hanno nominato i nuovi organi di gestione. La decisione arriva dopo una riunione in cui si sono definiti i ruoli e le responsabilità per il futuro del parco.

OSTUNI - L’assemblea del Parco naturale regionale delle Dune Costiere, composta dai sindaci dei Comuni di Ostuni e Fasano e dal presidente della Provincia di Brindisi, ha provveduto alla nomina dei nuovi organi di governo dell’Ente.Alla presidenza del Parco è stato nominato l’avv. Rocco Antonello.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Dune Coste Parco delle Dune costiere: in arrivo nuova governance per rilanciare l'agricoltura Questa settimana, nel Parco delle Dune costiere, si è tenuto un incontro tra la Cia Agricoltori Due Mari e gli altri membri dell’assemblea del parco. Parco delle Dune costiere: "Situazione di stallo e inerzia che non può certamente continuare" Il Parco naturale regionale delle Dune costiere, che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo, si trova attualmente in una situazione di stallo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Dune Coste Argomenti discussi: Nel Parco delle Serre dove la natura è sacra; Il sottosuolo della Lessinia al centro di un incontro per i 36 anni del Parco; Clima e agrobusiness corrodono la Camargue, il parco della biodiversità; Giornata mondiale delle Zone Umide e 50° anniversario della ratifica della Convenzione di Ramsar. Parco naturale regionale delle Dune costiere: imminente il rinnovo degli organi di governoLa Provincia di Brindisi e i Comuni di Ostuni e Fasano, in qualità di componenti dell’Assemblea consortile del Parco naturale regionale delle Dune costiere da ... osservatoriooggi.it Parco Dune Costiere: l’Agricoltura torna protagonista Cia Due Mari scuote chiede il rilancio della GovernanceDopo anni di stallo, l’incontro tra Cia Due Mari e i Comuni di Ostuni, Fasano e Provincia di Brindisi riaccende i riflettori sull’agricoltura nel Parco delle Dune Costiere. ostuninotizie.it Parco Dune Costiere: l’Agricoltura torna protagonista Cia Due Mari scuote chiede il rilancio della Governance facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.