Monti Aurunci Vincenzo Fedele è il nuovo presidente del Parco Naturale

Vincenzo Fedele è stato nominato nuovo presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci. In seguito alla nomina, ha espresso gratitudine a coloro che lo hanno sostenuto, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per la tutela e la valorizzazione del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per il futuro del parco, con l’obiettivo di promuovere un equilibrio tra conservazione ambientale e sviluppo sostenibile.

Vincenzo Fedele è il nuovo presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Dopo aver assunto l'incarico, ha voluto ringraziare quanti hanno sostenuto la sua candidatura: "A poche ore dalla mia nomina come presidente del Parco dei Monti Aurunci sento il dovere di ringraziare innanzitutto il.

Parco dei Monti Aurunci, FdI Latina: “Soddisfazione per la nomina di Vincenzo Fedele a Presidente dell’ente regionale” - “La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Latina esprime grande soddisfazione per la nomina di Vincenzo Fedele a Presidente dell’Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci. latinaquotidiano.it

