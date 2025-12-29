Tra Rabato e Pirandello | un viaggio notturno tra memoria racconti e comunità

Domenica 29 dicembre, il centro storico di Agrigento ospiterà “Radici di Rabato”, secondo appuntamento del progetto “Notturni di Natale”. La serata proporrà un viaggio tra memoria, racconti e comunità, offrendo atmosfere intime e riflessive. Un’occasione per riscoprire i luoghi e le storie che costituiscono il cuore del Rabato, attraverso narrazioni che collegano passato e presente in un contesto sereno e condiviso.

Sarà una serata dedicata alle atmosfere intime, alla memoria dei luoghi e alla voce dei racconti quella in programma domenica 29 dicembre, quando il centro storico di Agrigento ospiterà "Radici di Rabato", il secondo appuntamento del progetto "Notturni di Natale".L'evento prenderà il via alle 18.

Agrigento, in scena “Notturni di Natale”.

