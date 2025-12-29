Tra Rabato e Pirandello | un viaggio notturno tra memoria racconti e comunità

Domenica 29 dicembre, il centro storico di Agrigento ospiterà “Radici di Rabato”, secondo appuntamento del progetto “Notturni di Natale”. La serata proporrà un viaggio tra memoria, racconti e comunità, offrendo atmosfere intime e riflessive. Un’occasione per riscoprire i luoghi e le storie che costituiscono il cuore del Rabato, attraverso narrazioni che collegano passato e presente in un contesto sereno e condiviso.

