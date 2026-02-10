Esalazioni del 6 febbraio nessuna concentrazione anomala di inquinanti L' Ast | Nessuna evidenza di rischi per la salute

La serata del 6 febbraio si è conclusa senza allarmi di inquinamento. Le centraline di Falconara e Chiaravalle non hanno registrato livelli anomali di sostanze tossiche. L'Ast ha confermato che non ci sono rischi per la salute in questa occasione.

FALCONARA MARITTIMA - Non sono emerse concentrazioni anomale di inquinanti nella serata di venerdì 6 febbraio, stando ai dati rilevati dalle centraline presenti a Falconara e a Chiaravalle. A metterlo nero su bianco è la relazione tecnica dell'Arpam stessa, documento protocollato questa mattina.

Blackout in raffineria, l'Ast risponde alle richieste di informazioni del comune di Falconara: "Escluse esalazioni anomale"

L'Ast ha rassicurato il Comune di Falconara sulla situazione nella raffineria, specificando che al momento non ci sono evidenze di esalazioni anomale o rischi sanitari.

