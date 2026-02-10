Esalazioni del 6 febbraio nessuna concentrazione anomala di inquinanti L' Ast | Nessuna evidenza di rischi per la salute

La serata del 6 febbraio si è conclusa senza allarmi di inquinamento. Le centraline di Falconara e Chiaravalle non hanno registrato livelli anomali di sostanze tossiche. L'Ast ha confermato che non ci sono rischi per la salute in questa occasione.

FALCONARA MARITTIMA - Non sono emerse concentrazioni anomale di inquinanti nella serata di venerdì 6 febbraio, stando ai dati rilevati dalle centraline presenti a Falconara e a Chiaravalle. A metterlo nero su bianco è la relazione tecnica dell’Arpam stessa, documento protocollato questa mattina.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Falconara Marittima Chiaravalle

L'Ast ha rassicurato il Comune di Falconara sulla situazione nella raffineria, specificando che al momento non ci sono evidenze di esalazioni anomale o rischi sanitari.

Nella notte, via Bagnoli si è riempita di decine di tir incolonnati, a causa di un blocco organizzato da circa 50 cittadini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Falconara Marittima Chiaravalle

Argomenti discussi: Pipeline & Gas Expo a Piacenza dal 4 al 6 febbraio, focus su gas, sicurezza e reti idriche; PUN luce e PSV gas 6 febbraio: lieve calo di elettricità e prezzi del gas in rialzo; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 8 febbraio 2026; Chiusure settimanali dei mercati del 6 febbraio.

Morti per le esalazioni di monossido: veglie di preghiera per la famiglia KolaAppuntamento domani sera a Porcari. Annullate la tordellata in parrocchia di sabato e la sfilata del Carnevale Porcarese dell'8 febbraio ... luccaindiretta.it

Tragedia a Porcari nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio: quattro componenti della stessa famiglia sono morti in casa, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia difettosa. Le vittime sono padre e madre di 48 e 43 anni, e d - facebook.com facebook

Gas, dal gelo di gennaio mega bolletta di febbraio: le simulazioni città per città e come difendersi x.com