Bagnoli decine di tir bloccati nella notte | Nessuna certezza per la nostra salute |VIDEO

Nella notte, via Bagnoli si è riempita di decine di tir incolonnati, a causa di un blocco organizzato da circa 50 cittadini. La protesta è legata alle operazioni della Coppa America, e ha sollevato preoccupazioni sulla salute pubblica e sull’impatto ambientale. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia le tensioni tra esigenze di sviluppo e tutela del territorio.

Decine di camion incolonnati in via Bagnoli alle cinque del mattino. È il risultato del blocco attuato da circa 50 cittadini che hanno protestato contro le operazioni legate alla Coppa America. I tir, infatti, erano diretti nel cantiere aperto sul litorale in previsione della gara velistica che si terrà nel 2027. "A oggi, nessuno offre garanzie ufficiali sulla sicurezza e la salute degli abitanti - si legge in una nota della Rete No Coppa America - d'altronde non c'è nessuna valutazione d'impatto ambientale, nessun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa. Tutto questo con centinaia di camion tutti i giorni a complicare la viabilità in una zona rossa in crisi bradisismica".

