Blackout in raffineria l' Ast risponde alle richieste di informazioni del comune di Falconara | Escluse esalazioni anomale
L'Ast ha rassicurato il Comune di Falconara sulla situazione nella raffineria, specificando che al momento non ci sono evidenze di esalazioni anomale o rischi sanitari. Le analisi delle concentrazioni degli inquinanti non mostrano superamenti dei limiti normativi, offrendo un quadro di stabilità e sicurezza per la zona. La comunicazione mira a tranquillizzare la comunità e a monitorare costantemente la situazione.
FALCONARA MARITTIMA - «Al momento non ci sono particolari evidenze che possano suggerire problematiche di carattere sanitario, in quanto l’andamento delle concentrazioni degli inquinanti presi in considerazione non ha evidenziato i superamenti dei limiti normativi, qualora previsti, e dei valori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Un boato, poi fumo nero dalla raffineria Api di Falconara: «Colpa di un blackout, nessuna criticità, normali procedure». Ma è paura tra i residenti - facebook.com facebook
