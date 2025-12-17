Blackout in raffineria l' Ast risponde alle richieste di informazioni del comune di Falconara | Escluse esalazioni anomale

L'Ast ha rassicurato il Comune di Falconara sulla situazione nella raffineria, specificando che al momento non ci sono evidenze di esalazioni anomale o rischi sanitari. Le analisi delle concentrazioni degli inquinanti non mostrano superamenti dei limiti normativi, offrendo un quadro di stabilità e sicurezza per la zona. La comunicazione mira a tranquillizzare la comunità e a monitorare costantemente la situazione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.