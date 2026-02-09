Bithumb invia per errore 620000 bitcoin provocando il crollo temporaneo del prezzo del token della piattaforma

La piattaforma di scambio coreana Bithumb ha inviato per errore 620.000 bitcoin, causando un crollo temporaneo del prezzo del token. L’incidente ha fatto tremare il mercato delle criptovalute, ma subito dopo l’errore è stato corretto e le risorse sono state recuperate. La notizia ha fatto salire la preoccupazione tra gli investitori, anche se nessuna perdita permanente è stata segnalata finora.

Questo testo rielabora l'incidente occorso presso la seconda maggiore piattaforma di scambio di criptovalute della Corea, evidenziando i fatti chiave, l'azione immediata dell'exchange e l'esito del recupero delle risorse. Verranno presentate le dinamiche dell'errore, le misure adottate dall'azienda, l'impatto sul mercato interno e le prospettive di risarcimento per gli utenti coinvolti. bithumb: errore di assegnazione premi in bitcoin. Durante una campagna promozionale, un malfunzionamento ha trasformato l'unità di won sudcoreano in bitcoin, portando all'invio involontario di 620.000 BTC a 695 utenti.

