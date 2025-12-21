angela piaf e la magia del natale fanno tappa a rodi garganico

Il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’ continua il suo tour in Capitanata e questa volta arriva a Rodi Garganico. L’appuntamento è per martedì 23 dicembre alle 18.30 in piazza Giovanni XXIII che per l’occasione diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

