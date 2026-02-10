Erasmus | da un’ostacolo burocratico alla rivoluzione studentesca 35 anni di scambi per un’Europa più unita

Bologna, 10 febbraio 2026 – Quasi tre decenni fa, un ostacolo burocratico sembrava bloccare i giovani desiderosi di studiare all’estero. Oggi, l’Erasmus è diventato un simbolo di mobilità e di scambio culturale, con milioni di studenti coinvolti in tutta Europa. Quello che era nato come una sfida si è trasformato in una rivoluzione, dando a tanti la possibilità di vivere un’esperienza che cambia la vita.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Un’iniziativa partita dalla frustrazione personale e dalla visione di un’Europa più unita ha dato vita a un programma che ha cambiato la vita di milioni di studenti: l’Erasmus. Oggi, a quasi quattro decenni dalla sua approvazione, studenti della scuola Marconi di Bologna hanno ripercorso le tappe di questa rivoluzione culturale, sottolineando come la mobilità studentesca sia un antidoto contro l’intolleranza e un motore di crescita personale e professionale. La storia dell’Erasmus affonda le radici nel 1957, quando Sofia Corradi, dopo un’esperienza di studio alla Columbia University, si trovò di fronte a un ostacolo burocratico che minacciava di vanificare i suoi sforzi: il mancato riconoscimento degli esami sostenuti all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Erasmus Università

Gli studenti e gli insegnanti dei licei Enriques e Cecioni di Livorno hanno appena concluso un percorso europeo che li ha portati a scoprire l’Europa.

Gli italiani mostrano sempre più interesse per un’Europa più forte e unita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#VamosGranada Benedetta Ruocco l'erasmus è vivere a 360 gradi in un contesto nuovo compreso l'alluvione... facebook