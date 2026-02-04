Sondaggi in crescita | italiani sempre più favorevoli a un’Europa rafforzata e unita

Gli italiani mostrano sempre più interesse per un’Europa più forte e unita. I sondaggi registrano un aumento di consensi verso l’Europa, anche dopo anni di discussioni e dubbi sul ruolo dell’Unione. La popolazione sembra aprirsi a un’integrazione più stretta, spinta dalla voglia di stabilità e collaborazione. La politica europea e le scelte fatte negli ultimi tempi influenzano l’opinione pubblica, che ora si mostra più favorevole a un’Europa più coesa.

L’Italia, dopo anni di incertezze e dibattiti accesi sul ruolo dell’Unione Europea, sta vivendo un cambiamento silenzioso ma profondo. Secondo i dati più recenti del sondaggio condotto dal Parlamento europeo di Strasburgo, pubblicati martedì mattina alle 9.15, il 68% degli italiani dichiara di volere un’Europa più forte, più unita, più capace di affrontare le sfide globali. Un balzo in avanti rispetto al 52% registrato solo un anno fa, con un trend in salita che non si è mai visto negli ultimi dieci anni. È un segnale chiaro, quasi inaspettato, che il malcontento che ha alimentato i movimenti sovranisti negli anni scorsi si sta trasformando in una forma nuova di fiducia, non più basata su slogan, ma su un’analisi concreta del mondo che ci circonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

