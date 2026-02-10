Ghislaine Maxwell ha chiesto ufficialmente a Donald Trump di concederle la grazia. La donna, coinvolta nel caso Epstein, ha dichiarato di essere disposta a rispondere in modo completo e sincero alle domande delle autorità, purché riceva la protezione del presidente. La richiesta arriva in un momento di grande attenzione sul caso, mentre si susseguono le notizie sugli accordi e le possibili rivelazioni.

Gli avvocati di Maxwell, che stanno presentando ricorso finale contro la sua condanna del 2022 e la pena detentiva di 20 anni per traffico di esseri umani a fini sessuali, avevano avvertito che avrebbe invocato il suo diritto a non autoincriminarsi, garantito dal Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. A parlare o è David Markus, avvocato di Ghislaine Maxwell. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein, Ghislaine Maxwell chiede grazia a Trump in cambio della ‘verità’

Approfondimenti su Ghislaine Maxwell

Maxwell si rifiuta di rispondere alla commissione della Camera sui file di Epstein.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Epstein, rivelate le email su Trump: Passava ore a casa mia... Sapeva delle ragazze

Ultime notizie su Ghislaine Maxwell

Argomenti discussi: Maxwell si è avvalsa della facoltà di non rispondere; Caso Epstein, Ghislaine Maxwell interrogata oggi da Congresso; Epstein Files, Ghislaine Maxwell e i messaggi a Bill Clinton: Ho una cotta per te. E loda le sue performance; Maxwell alla Commissione di Vigilanza: invoca il silenzio e chiede la grazia.

Epstein, Ghislaine Maxwell chiede grazia a Trump in cambio veritàMilano, 10 feb. (askanews) - La complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Unit ... quotidiano.net

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell non risponde al Congresso: Parlerò, ma prima voglio la grazia da Donald TrumpGhislaine Maxwell, l'ex compagna di Jeffrey Epstein, non ha risposto alle domande di una commissione della Camera dei Rappresentanti sui famosi file appellandosi ... fanpage.it

#Epstein, Ghislaine #Maxwell chiede grazia a #Trump in cambio della "verità" - facebook.com facebook

traduco il ricatto di Ghislaine Maxwell, e perché non sta in piedi neanche logicamente: voglio la clemenza (da Trump), e poi parlerò. Ma non parlerà mai di Trump, se le dà la grazia Dunque: in carcere non parla, fuori parlerebbe solo di cose irrilevanti. Ghislain x.com