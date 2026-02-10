Il ricatto di Ghislaine Maxwell | Parlerà solo in cambio della grazia da Trump

Maxwell si rifiuta di rispondere alla commissione della Camera sui file di Epstein. La donna ha ribadito che parlerà solo se otterrà la grazia da Donald Trump. La sua posizione resta ferma, anche dopo che le è stato chiesto di chiarire alcuni dettagli sui rapporti con Epstein. La vicenda si infittisce e il suo silenzio alimenta le speculazioni.

Com’era ampiamente previsto, Ghislaine Maxwell si è rifiutata di rispondere alle domande di una commissione della Camera dei Rappresentanti sui file di Jeffrey Epstein. «Invoco il mio diritto al silenzio, garantito dal Quinto Emendamento », ha risposto per più di dieci volte la compagna britannica 64enne del miliardario pedofilo, vestita con un top beige e parlando in videoconferenza da una stanza scarsamente illuminata della sua prigione in Texas. Ma si è anche detta disposta a farlo in cambio della grazia presidenziale. I suoi avvocati, che stanno presentando l’ennesimo appello contro la condanna a 20 anni di carcere comminatale nel 2022 per traffico di esseri umani, avevano avvertito che la loro assistita non avrebbe parlato.🔗 Leggi su Open.online

Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare e insiste sull'ottenimento di una grazia per collaborare.

