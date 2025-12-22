Caso Epstein fratello Ghislaine Maxwell | Da Trump ci aspettiamo la grazia

(Adnkronos) – "Chiedere la grazia a Donald Trump potrà essere il prossimo passo per mia sorella Ghislaine Maxwell, se quest'ultimo ricorso verrà respinto. In passato, il presidente ha già dimostrato di poterla concedere". A confermarlo a Repubblica è Ian Maxwell, imprenditore, fratello di Ghislaine Maxwell, già compagna e complice di Jeffrey Epstein, condannata a 20 .

