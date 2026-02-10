Keir Starmer ribadisce la sua determinazione a portare avanti il mandato che gli è stato affidato. Il premier britannico ha dichiarato chiaramente di non avere intenzione di tirarsi indietro, sottolineando che continuerà a lavorare per aiutare le persone, senza rinunciare ai propri obiettivi.

Il premier britannico Keir Starmer ha affermato che non si “allontanerà” mai dal mandato che “mi è stato affidato” e “non rinuncerà mai” ad aiutare le persone. Il leader laburista, dopo le polemiche che hanno colpito Downing Street in seguito alla pubblicazione dei nuovi file sul caso Epstein che hanno coinvolto l’ex ambasciatore negli Usa Peter Mandelson, parlando nell’Hertfordshire, ha definito quella trascorsa “una settimana impegnativa”. “Sono davvero lieto che il mio gabinetto sia unito nel sostenermi in questa battaglia”, ha aggiunto Starmer. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Epstein Files, Starmer: “Non mi tirerò indietro dal mandato che mi è stato affidato”

Approfondimenti su Epstein Files

Donald Trump si è schierato subito dopo la pubblicazione dei documenti relativi ai file Epstein.

Donald Trump si dice sollevato dopo la pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Caso Epstein, Starmer barcolla ma non molla; Epstein files: Starmer resiste, re Carlo pronto a collaborare con la polizia; Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; Epstein Files, si dimette il braccio destro del premier Starmer. Downing Street: Il premier resta.

Epstein files travolgono Starmer: Mi scuso ma non mi dimetto/ Spunta nuovo video del suicidio in carcereEpstein Files, l'Fbi decodifica il contenuto delle email e spunta nuovo video prima del suicidio in carcere, lo scandalo travolge anche Starmer, a rischio dimissioni ... ilsussidiario.net

Gran Bretagna, Starmer: Non mi tirerò indietro dal mandato che mi è stato affidato(LaPresse) - Il premier britannico Keir Starmer ha affermato che non si allontanerà mai dal mandato che mi è stato affidato e non rinuncerà ... stream24.ilsole24ore.com

La monarchia britannica in crisi dopo le nuove rivelazioni sugli Epstein Files e il coinvolgimento dell'ex principe Andrea - facebook.com facebook

Tiziana Prezzo ci parla di come le nuove rivelazioni degli Epstein Files stiano facendo tremare il Regno Unito. Re Carlo III si è detto disposto a "dare sostegno" alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confiden x.com