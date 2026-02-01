Epstein files Trump | ‘I documenti pubblicati mi assolvono’

Donald Trump si è schierato subito dopo la pubblicazione dei documenti relativi ai file Epstein. Il ex presidente ha dichiarato che i documenti pubblicati lo assolvono e dimostrano che non ha nulla a che fare con le accuse che circolano da tempo. Trump ha aggiunto che i file mostrano l’opposto di quello che la sinistra radicale voleva far credere e si è detto tranquillo sulla sua posizione. La vicenda continua a scuotere l’ambiente politico e a alimentare le polemiche.

I file, stando a quanto sostengono figure esponenti, sembrerebbero mostrare l'antitesi di ciò che la sinistra radicale auspicava Donald Trump si è espresso per la prima volta sulla recente pubblicazione dei documenti riguardanti Jeffrey Epstein, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante un volo verso la Florida. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che tali documenti lo discolpano da ogni accusa relativa ai suoi legami con il controverso finanziere accusato di pedofilia. Donald Trump ha dunque commentato per la prima volta i documenti recentemente pubblicati su Epstein durante un colloquio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Epstein files, Trump: ‘I documenti pubblicati mi assolvono’ Approfondimenti su Epstein Files Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti: Trump ha viaggiato sull’aereo del finanziere Caso Epstein, pubblicati altri ottomila documenti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Donald Trump On Epstein Files, Calls The Release Of Documents A Vindication Of His Actions | Watch Ultime notizie su Epstein Files Argomenti discussi: Caso Epstein: Trump citato 3.200 volte nei nuovi documenti, tra accuse gravi e soffiate; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta. Epstein Files, desecretati tre milioni di documenti: Trump citato migliaia di volte, ma spunta anche Bill Gates. Tutti i dettagli e i nomi degli altri potentiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima e più vasta tranche di documenti legati all’indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni ... tg.la7.it Caso Epstein, nei nuovi file Trump nominato almeno 3.200 volte: Ricevette sesso orale da una 13enne. Spuntano anche Melania e il segretario LutnickDai documenti del caso Epstein emergono migliaia di riferimenti a Trump, incluse accuse gravi respinte dalla sua difesa ... ilfattoquotidiano.it #Epstein files. Trump commenta l'ultima pubblicazione dei documenti: "Non li ho visti di persona, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi assolvono, ma sono l'opposto di ciò che la gente sperava". x.com Le nuove rivelazioni degli #Epstein Files. Oltre 3 milioni e mezzo di documenti dove vengono citati i rapporti tra il finanziere morto suicida e personaggi come Bill Gates, l’ex principe Andrea ed Elon Musk. Ma anche Trump. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.