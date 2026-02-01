Donald Trump si dice sollevato dopo la pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein. In un post sui social, l'ex presidente afferma che quei documenti lo scagionano e addirittura vanno contro le speranze della sinistra radicale. Poi annuncia che farà causa a Wolff, autore di un libro che lo vede in cattiva luce. La vicenda riprende il suo corso tra accuse e smentite, mentre lui si definisce vittorioso.

Donald Trump canta vittoria: i files su Jeffrey Epstein "non solo mi scagionano ma sono l'opposto di ciò che sperava la sinistra radicale". Ignorando che il suo nome appare più di 4.000 volte nei documenti e la lista di accuse non verificate nei suoi confronti stilata dall'Fbi (dallo stupro all'asta di bambine), il presidente ostenta sicurezza e prova a voltare pagina sul caso dell'ex finanziere morto suicida in carcere, che gli ha inimicato parte del mondo Maga. Ma prima di chiudere Trump intende perseguire Michael Wolff, nemico di vecchia data e autore di 'Fire and Fury', libro sul suo primo mandato che lo mandò su tutte le furie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump canta vittoria: "I files di Epstein mi scagionano, faccio causa a Wolff"

Donald Trump torna a parlare del caso Epstein, sostenendo che nuovi documenti lo scagionano dalle accuse.

Donald Trump si è schierato subito dopo la pubblicazione dei documenti relativi ai file Epstein.

