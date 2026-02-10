La crisi di Buckingham Palace si fa sempre più evidente. Dopo le rivelazioni sugli Epstein Files, il principe Carlo ha deciso di prendere le distanze dal fratello Andrea. William cerca di mantenere la calma e di salvare l’immagine della monarchia, ma l’atmosfera resta tesa. La regina Elisabetta sarebbe ormai agli ultimi giorni di regno e il futuro della Corona si fa incerto.

Se il governo britannico di Keir Starmer sembra davvero avere i giorni contati, neanche la monarchia pare stia troppo bene. I reali stanno facendo quadrato, uniti e coordinati in una comunicazione senza precedenti, perchè la posta in gioco è la lotta per la sopravvivenza. Mentre la lettura e la diffusione degli Epstein Files dagli Stati Uniti continua a gettare elementi compromettenti sulle malefatte dell’ex principe Andrea, la Ditta prova a rispondere come può. Re Carlo III, qualche settimana fa, si era limitato a scrivere una nota di solidarietà per le vittime degli abusi sessuali di Epstein, mettendosi dalla parte giusta di questa storia, ma i suoi tentativi di cavarsela così e soprattutto all’insegna del “ keep calm and carry on ” si sono sbriciolati davanti alle ormai puntuali “aggressioni” da parte degli antimonarchici e di voci che si levano dalle folle chiedendo “verità” durante le uscite pubbliche sue e di Camilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, l’ora più buia di Buckingham Palace: Carlo prende le distanze da Andrea, William prova a governare la tempesta per salvare la monarchia

Re Carlo si trova nel mezzo di un’eco di proteste.

Il re Carlo III si mostra disponibile a collaborare con le autorità britanniche nel caso Epstein.

