Entrano coi pass contraffatti allo Snow Park di Livigno | fermati dalla polizia

Due persone sono state fermate questa mattina allo Snow Park di Livigno mentre cercavano di entrare con pass falsificati. La polizia, durante i controlli di sicurezza, le ha scoperte e ha deciso di denunciarle. I due avevano intenzione di assistere alle gare, ma i documenti falsi hanno tradito la loro presenza non autorizzata.

Livigno (Sondrio), 10 febbraio 2026 – Tentano di entrare con pass contraffatti per assistere alle competizioni, ma vengono individuati ai controlli di sicurezza e denunciati. È accaduto ieri sera quando due cittadini della Repubblica Ceca sono stati fermati da agenti di polizia, impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026, all'ingresso del Livigno Snow Park. Fermati dal QR Code . I due uomini, spiega la polizia in una nota, stavano tentando di accedere "con un pass presumibilmente falsificato". A seguito dei controlli, infatti, è stato accertato che i pass esibiti "erano simili per dimensioni, fattezze e colori a quelli originali e riportavano il logo di Milano-Cortina 2026 e i cerchi olimpici, ma non avevano passato i controlli del QR code".

