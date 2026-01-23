Milano due egiziani accusati di aggressione e rapina fermati dalla polizia

Martedì 22 gennaio, a Milano, la polizia ha fermato due uomini egiziani di circa trent’anni in piazzale Loreto, sospettati di aver commesso un’aggressione e una rapina. Entrambi con precedenti, sono stati sottoposti a fermo e sono ora sotto indagine. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

