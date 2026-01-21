Controllato dalla polizia | in auto trasportata profumi contraffatti da vendere

Durante un recente controllo stradale, è stato rinvenuto in auto un quantitativo di profumi contraffatti destinati alla vendita. L’operazione ha portato alla scoperta di merce illegale, evidenziando la presenza di prodotti non conformi alle normative di sicurezza e proprietà intellettuale. L’intervento delle forze dell’ordine ha sottolineato l’importanza di vigilare contro la distribuzione di prodotti falsificati, che rappresentano un rischio per i consumatori e un danno per i marchi autentici.

L’uomo è stato denunciato dalla polizia a Gaeta. Sequestrata una grande quantità di profumi recanti marchi di prestigio, verosimilmente falsi Durante un controllo è stato trovato in possesso di profumi contraffatti da mettere in vendita e che trasportava in auto. Per questo un uomo è stato denunciato dalla polizia a Gaeta nel corso di quello che doveva essere una normale attività in strada. Il servizio da parte della pattuglia del locale Commissariato è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, ed è stato in questo momento che gli agenti hanno fermato l’auto su cui viaggiava l’uomo per un controllo di routine.🔗 Leggi su Latinatoday.it

