La Commissione Europea si sta avviando verso un accordo con i paesi del Mercosur che prevede nuove concessioni agli agricoltori europei. Dopo un confronto con i ministri dell’Agricoltura, il commissario Christophe Hansen ha sottolineato l'importanza di ascoltare le esigenze del settore agricolo. Questa iniziativa mira a trovare un equilibrio tra interessi commerciali e tutela delle produzioni locali, in un contesto di dialogo e rispetto reciproco.

"Gli agricoltori hanno parlato. Noi abbiamo ascoltato". A riassumere il senso dell'incontro con i ministri dell'Agricoltura è il commissario Ue Christophe Hansen. Di fronte alle proteste dei trattori e alle minacce di stop all'accordo col Mercosur da parte degli Stati membri, la Commissione europea, assieme alla presidenza cipriota del Consiglio Ue, ha convocato d'urgenza i ministri del settore. E varato nuove concessioni al settore agricolo, con misure urgenti su fertilizzanti e sull'applicazione del Cbam, il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera volto a evitare lo spostamento della produzione verso Paesi con regole climatiche meno stringenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: nuove concessioni agli agricoltori, verso ok ad accordo Mercosur

