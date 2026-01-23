Ucraina primo trilaterale ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi si tiene il primo incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. La riunione, nata dopo i colloqui tra il presidente Putin e la delegazione statunitense a Mosca, rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare un’intesa tra le parti coinvolte nel conflitto.

7.38 Primo trilaterale Usa-Kiev-Mosca sulle garanzie di sicurezza all'Ucraina. L'intesa sul formato della riunione, che si tiene oggi ad Abu Dhabi, si è trovata nei colloqui a Mosca fra il presidente Putin e la delegazione Usa. Incontro "molto utile", aveva detto l' inviato speciale Witkoff, presente col genero e collaboratore di Trump Kushner Ad Abu Dhabi sono previsti anche negoziati su questioni economiche, sia nel trilaterale che in un bilaterale Usa-Russia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Zelensky: “Accordo con gli Usa sulle garanzie di sicurezza”. Ora trilaterale ad Abu Dhabi. Macron: “Abbordato tanker russo”Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

