Gonzalo Garcia Juve la risposta del Real Madrid all’interesse bianconero | decisione presa per gennaio Rivelazione che non lascia dubbi
Il Real Madrid ha comunicato la propria decisione riguardo all’interesse della Juventus per Gonzalo Garcia, confermando l’intenzione di non cedere l’attaccante a gennaio. La scelta, presa con chiarezza e senza esitazioni, riflette la volontà del club di mantenere il giocatore in rosa. Questa risposta definitiva chiude ogni possibilità di un trasferimento durante la prossima sessione di mercato, confermando le priorità della squadra madrilena.
Gonzalo Garcia Juve, risposta secca del Real Madrid all’interesse bianconero in vista di gennaio: decisione presa sull’attaccante. Rivelazione. Le speranze della Juventus di mettere le mani su uno dei talenti più cristallini della cantera madrilena rischiano di infrangersi contro le strategie di mercato degli spagnoli. Il nome caldo per l’attacco bianconero, individuato per rimpolpare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti, era quello di Gonzalo Garcia. L’attaccante spagnolo classe 2004 piace moltissimo agli scout della Continassa. Tuttavia, secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il suo sbarco a Torino nella sessione invernale è diventato improvvisamente un’ipotesi remota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi
Leggi anche: Gabriel Jesus Juve: svolta per l’ex obiettivo bianconero! Una big di Serie A tenta il colpaccio per gennaio, la rivelazione non lascia dubbi
Gonzalo Garcia nuova idea per l'attacco della Juventus: farebbe il vice-Yildiz.
Avversario al Mondiale per Club, ora obiettivo di mercato. Juventus, chi è Gonzalo Garcia - Dal gol al Mondiale per Club al mercato: la Juventus valuta il profilo di Gonzalo Garcia come idea per l'attacco ... gianlucadimarzio.com
Juventus sogno proibito Gonzalo Garcia sul calciomercato: l’affare però è complicato - Stando però a quanto riportato Fabrizio Romano, il club madrileno non avrebbe intenzione di cedere il giocatore a gennaio e avrebbe rispetto al mittente l’affare con la Juventus. juvelive.it
Juve, in attacco si valuta Gonzalo Garcia - La Juventus non starebbe scartando a priori la possibilità di acquistare un attaccante nel corso della sessione invernale di calciomercato, considerato il rendimento non esaltante offerto ... tuttojuve.com
Gonzalo Garcia would be a central striker. He’d be more a Vlahovic replacement than a Yildiz back up x.com
La Juventus cerca un vice Yildiz sul mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ultima idea è quella di riportare a Torino l'italiano Federico Chiesa in prestito dal Liverpool. Le piste alternative portano allo spagnolo Gonzalo Garcia del R - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.