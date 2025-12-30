Gonzalo Garcia Juve la risposta del Real Madrid all’interesse bianconero | decisione presa per gennaio Rivelazione che non lascia dubbi

Il Real Madrid ha comunicato la propria decisione riguardo all’interesse della Juventus per Gonzalo Garcia, confermando l’intenzione di non cedere l’attaccante a gennaio. La scelta, presa con chiarezza e senza esitazioni, riflette la volontà del club di mantenere il giocatore in rosa. Questa risposta definitiva chiude ogni possibilità di un trasferimento durante la prossima sessione di mercato, confermando le priorità della squadra madrilena.

Juventus sogno proibito Gonzalo Garcia sul calciomercato: l’affare però è complicato - Stando però a quanto riportato Fabrizio Romano, il club madrileno non avrebbe intenzione di cedere il giocatore a gennaio e avrebbe rispetto al mittente l’affare con la Juventus. juvelive.it

Juve, in attacco si valuta Gonzalo Garcia - La Juventus non starebbe scartando a priori la possibilità di acquistare un attaccante nel corso della sessione invernale di calciomercato, considerato il rendimento non esaltante offerto ... tuttojuve.com

Gonzalo Garcia would be a central striker. He’d be more a Vlahovic replacement than a Yildiz back up x.com

La Juventus cerca un vice Yildiz sul mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ultima idea è quella di riportare a Torino l'italiano Federico Chiesa in prestito dal Liverpool. Le piste alternative portano allo spagnolo Gonzalo Garcia del R - facebook.com facebook

