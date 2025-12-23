La fuga di Endrick da Madrid giocherà fino a fine stagione nel Lione | lo ha fatto per Ancelotti
Endrick, giovane talento brasiliano, ha deciso di trasferirsi temporaneamente al Lione, lasciando il Real Madrid. La scelta, motivata dal desiderio di crescere e rispettare la volontà di allenatore Ancelotti, prevede un prestito fino alla fine della stagione. Questa operazione permette al giocatore di accumulare esperienza in un campionato diverso, favorendo il suo sviluppo professionale e offrendo nuove opportunità di crescita.
Endrick ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi al Lione dove giocherà, in prestito, fino a fine stagione. Quando dovrà dimostrare di aver avuto minutaggio, prestazioni e condizione. I tre elementi che Xabi Alonso gli ha negato e che serviranno per convincere il suo ex pigmalione: Carlo Ancelotti, ora CT del Brasile verso i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Che fine ha fatto Endrick, il talento strapagato dal Real Madrid completamente sparito dal campo
Leggi anche: Dal Brasile – Endrick a un passo dal Lione: c’è l’ok del Real Madrid. Era stato accostato anche alla Juventus
La fuga di Endrick da Madrid, giocherà fino a fine stagione nel Lione: lo ha fatto per Ancelotti - Endrick ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi al Lione dove giocherà, in prestito, fino a fine stagione. fanpage.it
Endrick alla Juventus? Il Real Madrid apre al prestito: tutti i dettagli - La Juventus valuta il colpo: ecco tutti i dettagli sulla trattativa. newsmondo.it
Endrick-Juve: c’è la svolta, l’annuncio da Madrid - La Juventus da tempo ha messo gli occhi su di lui e una decisione è stata presa Il futuro di Endrick al Real Madrid ... news.direttagoal.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.