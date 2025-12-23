La fuga di Endrick da Madrid giocherà fino a fine stagione nel Lione | lo ha fatto per Ancelotti

Endrick, giovane talento brasiliano, ha deciso di trasferirsi temporaneamente al Lione, lasciando il Real Madrid. La scelta, motivata dal desiderio di crescere e rispettare la volontà di allenatore Ancelotti, prevede un prestito fino alla fine della stagione. Questa operazione permette al giocatore di accumulare esperienza in un campionato diverso, favorendo il suo sviluppo professionale e offrendo nuove opportunità di crescita.

