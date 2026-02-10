Emma, Giorgia ed Elisa hanno passato la serata insieme e l’hanno condivisa sui social. Le tre amiche si sono mostrate sorridenti e rilassate, dimostrando di avere ancora molto affetto tra di loro. Emma ha scritto: «Vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto». Le immagini e le parole hanno fatto il giro del web, lasciando intendere che, nonostante gli impegni, l’amicizia tra loro resta forte.

«Volevo ringraziare pubblicamente le mie colleghe Elisa e Giorgia per la nottata di ieri» comincia così il video di una Emma Marrone in hangover, con occhiali da sole e stanchezza accumulata, in cui riassume la serata da leoni trascorsa insieme alle colleghe e amiche. Le tre si sono trovate insieme sul palco di Taratata, lo show condotto da Paolo Bonolis e andato in onda su Canale 5 lunedì 9 febbraio. Tra gli ospiti che si sono esibiti live si sono alternati, oltre alle tre cantanti, anche Ligabue, Max Pezzali e Biagio Antonacci. Solo Elisa Toffoli, Giorgia Todrani, Emma Marrone e i rispettivi team hanno però fatto proseguire la serata, andando a festeggiare in un locale dopo la registrazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma, Giorgia ed Elisa fanno serata insieme e lo raccontano via social

Approfondimenti su Emma Giorgia Elisa

Emma, Elisa e Giorgia hanno passato una notte tra risate e Nutella, ma anche con dolori ovunque il giorno dopo.

Emma, Elisa e Giorgia sono uscite tutte insieme per una serata tra amici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ALICE MORDENTI ED ELISA GIORGIA INSIEME!! HANNO FATTO PACE

Ultime notizie su Emma Giorgia Elisa

Argomenti discussi: Emma, Elisa e Giorgia, che follie insieme. La serata-show (e i postumi); Emma, Giorgia e Elisa fanno nottata folle: La sera leoni, la mattina dolori...Menomale che ci vediamo poco! Cosa hanno combinato; Emma, Giorgia ed Elisa: la serata tra amiche finisce male; Emma, Elisa e Giorgia: festa sfrenata tra Taratata e cornetti alla nutella.

Emma, Giorgia ed Elisa: la serata tra amiche finisce maleNon è ben chiaro dove fossero, è abbastanza chiaro come sia finita. Emma dice: La sera leoni e la mattina…. Quella promessa di andare in palestra caduta nel nulla ... radioitalia.it

Emma, Giorgia e Elisa fanno nottata folle: La sera leoni, la mattina dolori...Menomale che ci vediamo poco! Cosa hanno combinatoÈ proprio vero, di notte leoni, di giorno…Dolori, dolori sì, perché mi fa male tutto. Inizia così un esilarante video social di Emma Marrone che, la mattina davanti allo specchio del bagno, con i se ... today.it

Emma Marrone e Giorgia ieri durante il programma di Paolo Bonolis! - facebook.com facebook

Emma e Giorgia si esibiscono con “Oronero” a #Taratata. x.com