Emma e la serata ‘folle’ con Elisa e Giorgia | La notte leoni la mattina…

Da webmagazine24.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma, Elisa e Giorgia sono uscite tutte insieme per una serata tra amici. Hanno passato ore a divertirsi, poi il giorno dopo hanno condiviso sui social i momenti più divertenti e le risate di quella notte. I video pubblicati mostrano una mattinata all’insegna del relax e del divertimento, tra ricordi di una notte “folle” e la voglia di condividere quei momenti con i fan.

(Adnkronos) – Notti 'magiche' tra amiche e colleghe per Emma, Elisa e Giorgia. Le tre icone della musica italiana hanno trascorso insieme il sabato sera e, il mattino seguente, hanno documentato sui social i 'postumi' della serata con dei video condivisi a catena.  A dare il buongiorno è stata Emma, che si è mostrata con . L'articolo Emma e la serata ‘folle’ con Elisa e Giorgia: “La notte leoni, la mattina.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Emma Elisa Giorgia

Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notte

Durante la notte, un furto in appartamento si è concluso con il furto di un'auto, scatenando un inseguimento tra le strade cittadine.

Allerta meteo gialla in Toscana: piogge e vento tra la notte e la mattina di venerdì 6 febbraio

Questa notte in Toscana sono previste piogge e vento forte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Emma Elisa Giorgia

Argomenti discussi: Emma Marrone: De Martino? C'è affetto ma non tornerei mai insieme; Emma Marrone: Stefano De Martino è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, ma non ci tornerei. Non è la prima storia che finisce...; Tony Pitony, i retroscena su X Factor ed Emma: Solo gli stupidi non cambiano idea; Emma Stone: i segreti dell'abito del red carpet di Venezia 2025.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo vicini: serata insiemeEmma Marrone è tornata a parlare di quando era fidanzata con Stefano De Martino . La loro relazione risale al 2009. Entrambi erano allievi della scuola di Amici. Il legame andò avanti per tre anni, ... tgcom24.mediaset.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.