Emma Elisa e Giorgia | una notte tra risate Nutella e… dolori ovunque Confessioni social di una serata tra amiche

Emma, Elisa e Giorgia hanno passato una notte tra risate e Nutella, ma anche con dolori ovunque il giorno dopo. Le tre amiche hanno condiviso sui social le confessioni di una serata fatta di confidenze, cibo e divertimento che è finita con qualche fastidio muscolare.

Il sabato sera di Emma, Elisa e Giorgia si è concluso con un bilancio di “dolori ovunque” e una condivisione ironica di postumi sui social media, raccontando una notte di risate, confidenze e cornetti alla Nutella consumati ben oltre mezzanotte. La trepidante testimonianza di questa serata tra colleghe e amiche, documentata con video e messaggi condivisi dai diretti interessati, ha offerto uno spaccato inatteso della vita privata di tre delle voci più amate della musica italiana, svelando un lato giocoso e autoironico. La cantante salentina Emma, tra le prime a condividere la sua condizione post-serata, ha descritto un malessere fisico diffuso, paragonando le sensazioni al passaggio di una ruspa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Emma, Elisa e Giorgia sono uscite tutte insieme per una serata tra amici.

