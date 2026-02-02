Lavoro Emirates cerca assistenti di volo Giornata di selezione il 3 febbraio a Firenze

Domani a Firenze si svolge una giornata di selezione per assistenti di volo organizzata da Emirates. La compagnia cerca nuovi candidati e ha scelto la città toscana per trovare il personale che servirà sui voli. I candidati interessati devono presentarsi in orario e portare con sé i documenti richiesti. Si tratta di un’opportunità concreta per chi cerca un lavoro nel settore dell’aviazione.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Tappa toscana per i responsabili delle risorse umane della compagnia aerea Emirates, che cerca personale di bordo. Martedì 3 febbraio, infatti, si terrà nel capoluogo toscano un open day all'Ac Hotel Firenze, in Via Luciano Bausi 5. Questi incontri rientrano nel piano strategico della compagnia aerea che oggi conta più di 900 italiani che fanno parte dell' equipaggio di cabina, su un totale di oltre 25mila membri. La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell'hospitality.

