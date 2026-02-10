Emilia-Romagna | il 112 riduce i tempi di soccorso a 5,9 secondi Più di 2,5 milioni di chiamate gestite in un anno

L’Emilia-Romagna ha ridotto i tempi di risposta del 112 a circa sei secondi, con una media di 5,9 secondi. In poco più di un anno, il Numero Unico Europeo ha gestito più di 2,5 milioni di chiamate, dimostrando di rispondere più velocemente alle emergenze e di migliorare i tempi di intervento per i cittadini.

