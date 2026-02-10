Emilia-Romagna | il 112 riduce i tempi di soccorso a 5,9 secondi Più di 2,5 milioni di chiamate gestite in un anno
L’Emilia-Romagna ha ridotto i tempi di risposta del 112 a circa sei secondi, con una media di 5,9 secondi. In poco più di un anno, il Numero Unico Europeo ha gestito più di 2,5 milioni di chiamate, dimostrando di rispondere più velocemente alle emergenze e di migliorare i tempi di intervento per i cittadini.
L’Emilia-Romagna risponde alle emergenze in meno di sei secondi. Il Numero Unico Europeo 112, operativo dal dicembre 2024, ha gestito oltre 2,5 milioni di chiamate in poco più di un anno, dimostrando un’efficacia significativa nella gestione delle richieste di soccorso e un miglioramento tangibile nei tempi di risposta per i cittadini della regione. Questa performance sottolinea l’importanza di un sistema integrato e tecnologicamente avanzato per affrontare le emergenze sul territorio. Bastano, in media, 5,9 secondi. Questo è il tempo necessario per ottenere una risposta quando si chiama il 112 in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu
