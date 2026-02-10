In Emilia Romagna il 112 risponde in 5,9 secondi | oltre 2,5 milioni di chiamate in poco più di un anno

In Emilia Romagna, il 112 risponde in meno di sei secondi. Dal dicembre 2024, il tempo medio di risposta è di 5,9 secondi, anche con oltre 2,5 milioni di chiamate in poco più di un anno. Gli operatori garantiscono risposte rapide, fondamentali in situazioni di emergenza.

Bastano in media 5,9 secondi per ottenere una risposta in caso di emergenza in Emilia-Romagna. È il tempo di risposta del Numero unico europeo di emergenza 112, attivato progressivamente su tutto il territorio regionale tra il 3 dicembre 2024 e il 1° aprile 2025. I dati vengono diffusi in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Parma e Bologna, le chiamate al 112 non si sono mai fermate.

Nei primi quattro mesi dell’attivazione del numero unico europeo 112 in Emilia-Romagna, le chiamate di emergenza sono schizzate alle stelle.

Ancora pioggia, ma quando smette? Il giorno peggiore e le previsioni per il weekend in Emilia-RomagnaNuova allerta meteo per martedì 10 febbraio. Non cessano le precipitazioni sulla nostra regione, la quota neve si attesta sui 1200 metri. Gli esperti spiegano quando la situazione migliorerà con il ri ... msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla domani 10 febbraio per rischio idrogeologico in Emilia RomagnaLa Protezione Civile ha diramato per domani 10 febbraio un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per alcune zone interne dell'Emilia ... fanpage.it

Bando multi-round di Fondazione Telethon: a #unipr uno dei 2 finanziamenti arrivati in Emilia-Romagna. Per il progetto coordinato da Alessandro Bertucci con Claudia Bagni di @unitorvergata #ricerca #parma @Fondaz_Telethon unipr.it/notizie/bando-… x.com

