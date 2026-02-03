Droga e sicurezza stradale | rafforzati i controlli sul territorio

Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli lungo le strade della provincia. Obiettivo principale è contrastare lo spaccio di droga e migliorare la sicurezza per chi viaggia. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nei vari comuni della zona, fermando più veicoli e verificando documenti e sostanze sospette. Le operazioni continuano senza sosta, con l’intento di prevenire reati e intervenire subito in caso di emergenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Negli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento ai comuni rientranti nella giurisdizione della Compagnia di Avellino, al fine di prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. L’attività, svolta sia in orario diurno che notturno e disposta in attuazione delle direttive del Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata all’innalzamento dei livelli di sicurezza e al contrasto dei reati predatori. I servizi hanno previsto posti di controllo e di blocco, pattugliamenti dinamici lungo le principali arterie stradali e una vigilanza costante nelle aree ritenute più sensibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e sicurezza stradale: rafforzati i controlli sul territorio Approfondimenti su Avellino Controlli Feste serene e controlli rafforzati sul territorio Spaccio di droga e sicurezza stradale: denunce e segnalazioni durante controlli "Alto impatto" Durante un maxi controllo a Carovigno, le forze dell’ordine hanno denunciato due persone e fermato due veicoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Avellino Controlli Argomenti discussi: Guida sotto effetto di droga, il MIT: sentenza Corte certifica bontà del nuovo codice della strada; Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale; Spaccio di droga e sicurezza stradale: denunce e segnalazioni durante controlli Alto impatto; Guida sotto effetto di droga, la Consulta boccia la tolleranza zero: per essere punibili non basta risultare positivi ai test, occorre la pericolosità. Nuova sentenza 2026 sulla guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibili solo se davvero pericolosi per la sicurezza stradaleNuova sentenza 2026 sulla guida dopo l’assunzione di droga: non basta aver assunto stupefacenti, serve un pericolo reale per la sicurezza stradale ... motorbox.com Guida sotto l’effetto della droga, la Consulta: Punibili solo quelli che rappresentano un pericolo per la circolazione stradaleLa Corte Costituzionale ha valutato l’articolo 187 del Codice della Strada del 2024 su richiesta di tre giudici. La norma è legittima solo se punisce chi rappresenta un pericolo per la sicurezza della ... quotidiano.net Movida, controlli intensificati nel weekend. 200 identificati e sequestri di droga Blitz interforze nel weekend: Polizia, Guardia di Finanza, Esercito e Vigili Urbani insieme per la sicurezza della movida. Sei sanzioni per droga, sequestri e verifiche nei locali nottur - facebook.com facebook Guida sotto effetto di droga, la Consulta: “Punibile solo chi crea pericolo per la sicurezza” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.