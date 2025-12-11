modena i senza fissa dimora dormono nei loculi vuoti del cimitero di san cataldo

A Modena, alcuni senzatetto hanno trovato riparo nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo, creando un'occupazione insolita tra le tombe. Espulsi dalla città dei vivi, questi individui cercano un rifugio tra le strutture funebri, evidenziando una difficile realtà sociale e la mancanza di alternative adeguate.

Dormire in un loculo vuoto. In mezzo a migliaia di tombe. Espulsi dalla città dei vivi, i senza fissa dimora hanno trovato rifugio in quella dei morti. A Modena i clochard – per usare un termine che fa meno male – hanno trovato riparo perfino nel cimitero storico di San Cataldo. Nelle tombe che momentaneamente non sono utilizzate. All’inizio nessuno forse ci aveva fatto caso, ma poi qualcuno ha cominciato a notare in mezzo alle tombe quelle dimore disperate: una coperta, una scatola di cartone, la fotografia di un amore, una candela per farsi un minimo di luce la notte, una bottiglia, qualche brandello di vestito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it