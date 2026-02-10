Emergenza erosione vertice in prefettura

Ieri mattina in Prefettura si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità, chiamato a discutere l’emergenza erosione che sta colpendo il litorale tra Lido di Spina e la foce del Reno. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e scientifici, tutti preoccupati per i danni crescenti alla costa. Le spiagge si stanno erodendo rapidamente, e ora si cerca una soluzione urgente per proteggere il territorio e le comunità che vi abitano.

Si è tenuta ieri mattina, in Prefettura, la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, estesa ai principali attori istituzionali e scientifici competenti per materia, per affrontare la drammatica situazione di erosione costiera che sta colpendo, in particolare, il litorale compreso tra il Lido di Spina nel ferrarese e la foce del fiume Reno a Ravenna. All'incontro, copresieduto dai prefetti di Ferrara e Ravenna, Massimo Marchesiello e Raffaele Ricciardi, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni interessate al problema e le forze dell'ordine. Il tratto di costa interessato vive una situazione definita particolarmente critica.

