Camporosso emergenza furti e ronde fissato un vertice in Prefettura

I cittadini esasperati l’altra sera sono scesi in strada armati di mazze e bastoni. Dopo l’impennata di episodi il primo cittadino ha sollecitato un confronto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Camporosso, emergenza furti e ronde, fissato un vertice in Prefettura

