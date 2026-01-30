Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti. In un’ora e mezza arrivano 171 chiamate, tutte con richieste di aiuto e segnalazioni di un incendio che si sta espandendo velocemente. La centrale operativa si mette subito in moto, mentre le squadre di soccorso si preparano a intervenire sul posto.

«Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation»: è questa la prima chiamata di emergenza giunta alle 1:30 del primo gennaio al centralino del numero di soccorso svizzero 114, subito dopo l'inizio del rogo di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimste ferite. In quella notte sono state 171 in un'ora e mezza le telefonate di segnalazione. Gli audio delle telefonate Alcune di queste registrazioni sono state trasmesse dalla televisione francese BfmTv, che ha avuto accesso ai file contenuti negli atti dell'inchiesta. «Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti», chiede aiuto un'altra persona in preda alla disperazione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, le telefonate al servizio di emergenza quando scoppia l'incendio: «I miei amici sono morti, venite subito. Al Constellation brucia tutto». 171 chiamate in un'ora e mezza

Un’ondata di telefonate di emergenza ha investito il centralino del soccorso sanitario di Crans-Montana.

Una notte di terrore a Crans-Montana.

