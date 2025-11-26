Telemarketing dal 19 novembre bloccate oltre 7 milioni di telefonate al giorno
Telemarketing: dal 19 novembre sono state bloccate oltre 7 milioni di telefonate al giorno. Servizio di Luigi Ferraiuolo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da mercoledì 19 novembre è scattato il nuovo filtro anti-truffe di AgCom! Bloccherà anche le chiamate dall’estero che fingono di arrivare da numeri italiani: uno dei metodi più usati per telemarketing aggressivo, truffe bancarie e raggiri sempre più sofisticati. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 19 novembre entrano in vigore le nuove norme contro il telemarketing selvaggio: le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata. Tutti i dettagli Vai su X
Telemarketing, bloccate 7,4 milioni di chiamate al giorno con il filtro dell’Agcom - spoofing ai cellulari blocca oltre 7 milioni di chiamate illecite al giorno. Come scrive quifinanza.it
Telemarketing selvaggio, bloccate 7,4 mln chiamate al giorno: i primi dati su filtro Agcom - Leggi su Sky TG24 l'articolo Telemarketing selvaggio, bloccate 7,4 mln chiamate al giorno: i primi dati su filtro Agcom ... Riporta tg24.sky.it
Telemarketing selvaggio, bloccate il 90% delle chiamate - «Tra i diversi operatori, si osservano valori della percentuale di chiamate illecite da numerazioni mobili bloccate anche del 50%, 70%, fino al 90%». Lo riporta corrieredellacalabria.it