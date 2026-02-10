Elisabetta Bracciali sul podio toscano Vince la gara di getto del peso

Elisabetta Bracciali vince la gara di getto del peso in Toscana. La giovane atleta si impone su tutte le concorrenti e si conquista un posto sul podio regionale. La gara si è svolta nel cuore della Valdichiana, che ormai si conferma come terra di atleti. Bracciali ha dimostrato di avere talento e determinazione, portando a casa un risultato che fa ben sperare per il suo futuro nell’atletica leggera.

Valdichiana sempre più terra di atleti. E da quella che molti considerano la disciplina "regina degli sport", l'atletica leggera, arriva un brillante risultato. Ai Campionati Toscani indoor la giovane Elisabetta Bracciali, classe 2011 (a luglio compirà 15 anni), vince la gara di getto del peso (3 kg) nella categoria "Cadette" con un'ottima prestazione, un lancio da 11,12 metri (il quinto nella propria gara) che le vale la vittoria. Una bella soddisfazione con tanto di medaglia e maglietta di campione toscano, quella che viene assegnata ai primi classificati, come ricordo di una domenica preziosa.

