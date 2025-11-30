Dopo le due gare Juniores, si è da poco conclusa a Flamanville anche la prova Under 23 maschile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026. Al termine dei sette giri previsti attorno al castello, è stato il francese Aubin Sparfel a conquistare la vittoria, rimanendo sempre in testa e resistendo nel finale agli attacchi degli avversari. Per il padrone di casa è il secondo podio consecutivo dopo il secondo posto ottenuto a Tabor una settimana fa. Si deve accontentare della piazza d’onore il belga Yordi Corsus (+12?) che ha seguito il francese fino alla fine, non riuscendo mai però a trovare il giusto guizzo per tentare il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville, Italia ancora sul podio con Stefano Viezzi