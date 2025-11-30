Ciclocross | Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville Italia ancora sul podio con Stefano Viezzi
Dopo le due gare Juniores, si è da poco conclusa a Flamanville anche la prova Under 23 maschile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026. Al termine dei sette giri previsti attorno al castello, è stato il francese Aubin Sparfel a conquistare la vittoria, rimanendo sempre in testa e resistendo nel finale agli attacchi degli avversari. Per il padrone di casa è il secondo podio consecutivo dopo il secondo posto ottenuto a Tabor una settimana fa. Si deve accontentare della piazza d’onore il belga Yordi Corsus (+12?) che ha seguito il francese fino alla fine, non riuscendo mai però a trovare il giusto guizzo per tentare il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
COPPA DEL MONDO U23 – STEFANO VIEZZI SUL PODIO! Che giornata per il ciclocross azzurro! A Tabor, nella prova di Coppa del Mondo riservata agli Under 23, Stefano Viezzi conquista un bellissimo 3º posto, chiudendo a soli 3 secondi dal vincito - facebook.com Vai su Facebook
Ciclocross: Nys vince il Koppenbergcross, Sara Casasola sul podio (Video) - Oggi, sabato 1° novembre, si è disputata una delle gare più classiche e iconiche, il Koppenbergcross di ... Scrive it.blastingnews.com
Ciclocross: Casasola cade a Lokeren, ma rimonta fino al terzo posto, vince Brand - All'indomani del Koppenbergcross, il calendario del ciclocross ha proposto una nuova tappa del X2O Badkamers sul circuito di Lokeren, in Belgio. Secondo it.blastingnews.com