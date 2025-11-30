Ciclocross | Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville Italia sul podio con Stefano Viezzi
Dopo le due gare Juniores, si è da poco conclusa a Flamanville anche la prova Under 23 maschile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026. Al termine dei sette giri previsti attorno al castello, è stato il francese Aubin Sparfel a conquistare la vittoria, rimanendo sempre in testa e resistendo nel finale agli attacchi degli avversari. Per il padrone di casa è il secondo podio consecutivo dopo il secondo posto ottenuto a Tabor una settimana fa. Si deve accontentare della piazza d’onore il belga Yordi Corsus (+12?) che ha seguito il francese fino alla fine, non riuscendo mai però a trovare il giusto guizzo per tentare il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
COPPA DEL MONDO U23 – STEFANO VIEZZI SUL PODIO! Che giornata per il ciclocross azzurro! A Tabor, nella prova di Coppa del Mondo riservata agli Under 23, Stefano Viezzi conquista un bellissimo 3º posto, chiudendo a soli 3 secondi dal vincito - facebook.com Vai su Facebook
Ciclocross: Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville, Italia ancora sul podio con Stefano Viezzi - Dopo le due gare Juniores, si è da poco conclusa a Flamanville anche la prova Under 23 maschile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo ciclocross ... Riporta oasport.it
COPPA DEL MONDO. VIEZZI TERZO TRA GLI UNDER, VITTORIA DI SPARFEL - Aubin Sparfel trionfa sui prati di casa e vince la prova di Coppa del Mondo di Flamanville nella categoria Under 23. Come scrive tuttobiciweb.it