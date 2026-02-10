Elezioni il centrodestra si riunisce per l' alternativa a Basile

Domani a Palermo i leader del centrodestra siciliano si incontrano per discutere l’alleanza in vista delle elezioni di primavera. La riunione serve a mettere a fuoco le strategie e le candidature, con l’obiettivo di presentare un fronte compatto contro il candidato di Basile. La coalizione cerca di rafforzarsi e trovare un’unità prima di affrontare le sfide che si avvicinano.

Vertice di maggioranza del centrodestra siciliano in programma domani a Palermo. I partiti che compongono la coalizione si riuniranno per fare il punto in vista delle elezioni amministrative di primavera, appuntamento considerato strategico per gli equilibri politici regionali.Al centro del.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

